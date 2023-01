Gil Dias agradece a "oportunidade de vestir o manto sagrado": «Rumo ao 38»

Gil Dias despediu-se do Benfica com um agradecimento, após ver a transferência em definitivo confirmada para a Alemanha, onde vai vestir a camisola do Estugarda. O extremo contratado pelas águias em 2021 por 4 milhões de euros fica a torcer pelas águias na obtenção do título nacional esta temporada."Obrigado Benfica. Sinto um orgulho imenso por ter tido a oportunidade de vestir o manto sagrado. Fiz amizades para a vida e levo a todos no meu coração. Rumo ao 38", escreveu, em alusão ao possível 38º campeonato conquistado pelos encarnados no final da temporada.Em 2022/23, Gil Dias cumpriu apenas dois encontros oficiais pelo Benfica.