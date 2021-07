Gil Dias apresentado no Benfica: «Desde pequeno sonhei com isto»

Gil Dias disse que está a viver um sonho após assinar pelo Benfica. O extremo de 24 anos, apresentado esta quarta-feira, não escondeu o entusiasmo com a nova fase da carreira.





"Um dia muito especial para mim, desde pequeno sonhei com isto. Espero agora provar o meu valor aqui em campo. Que corra tudo bem", começou por dizer à BTV o jogador contratado ao Monaco.O futebolista explicou ainda o motivo da escolha da camisola 31. "Desde pequeno que me acompanha. Tive oportunidade de usá-lo antes", referiu, instantes depois de receber essa mesma camisola de Rui Costa, com quem tem em comum o facto de ter jogado na Fiorentina: "também passei por lá e ele era falado por toda a gente. Por onde andava, só me diziam 'Rui Costa, Rui Costa, Rui Costa'. Estar aqui, ele apertar-me a mão e desejar-me boa sorte é algo com muito significado."Gil Dias falou ainda das suas características: "Prometo dar tudo em campo, não dou nada como perdido e a época vai ser boa. Sou um jogador rápido, forte fisicamente, bom no drible e gosto de fazer golos."