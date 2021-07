Gil Dias e a posição mais recuada: «Já tinha jogado assim algumas vezes»

Gil Dias considerou que a vitória sobre o Almería, por 2-1, foi "um bom treino" para o Benfica, que continua a preparar a 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões. Recorde-se que o sorteio está marcado para amanhã e os jogos para os dias 3/4 e 10 de agosto.





"Foi bom para continuar a ganhar ritmo e a assimilar ideias. Todos deram o máximo e isso é o mais importante", começou por dizer, à BTV, o jogador contratado ao Monaco, que hoje atuou como defesa-esquerdo na 2.ª parte, uma posição mais recuada do que aquela a que está habituado: "Sinto-me bem, já tinha jogado assim algumas vezes, aprendo a cada treino com a ajuda do míster e de todos."Gil Dias disse sentir-se "cada vez melhor fisicamente" e garantiu que o grupo "está a trabalhar muito e forte para estar pronto quando chegar a Champions."

A terminar, destacou a forma como tem sido recebido nas águias: "Foi muito bom o ambiente. É um grupo espectacular, não tinha ideia, não os conhecia mas estou a adorar e já me sinto como parte da família."