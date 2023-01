Gil Dias foi ao Seixal despedir-se dos companheiros do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Gil Dias esteve esta manhã no Seixal para se despedir dos seus companheiros do Benfica. O ala esquerdo vai rumar ao Estugarda e foi este domingo ao Benfica Campus antes de viajar para a Alemanha.O jogador chegou ao Benfica em 2021/2022 e na temporada passada fez 32 jogos (somou um golo e duas assistências), mas não teve muitas oportunidades desde a chegada de Roger Schmidt: esta época, Gil Dias só participou em dois jogos, com o E. Amadora (Taça de Portugal) e Varzim (Allianz Cup).