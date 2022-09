Gilberto: «Adeptos acreditaram em nós, tal como nós acreditamos no míster e no nosso trabalho»

Gilberto analisou a vitória do Benfica diante do Vizela (2-1) que terminou com o golo da vitória de João Mário, já nos descontos."Foi um jogo difícil, sabíamos que o Vizela ia dar tudo. Acabámos por sofrer um golo no início e tivemos de ir à procura da reviravolta, comandando o jogo o tempo todo. Conseguimos este resultado importante, com a ajuda do nosso público, que nos ajudaram do início ao fim. Acreditaram em nós, tal como nós acreditamos no míster e no nosso trabalho", frisou o lateral brasileiro em declarações à BTV.O defesa que foi titular pelas águias esta sexta-feira agradeceu ainda o apoio dos adeptos na Luz."Estão sempre connosco, isso é muito importante, a cada jogo que passa sentimos mais isso dentro de campo. Essa vitória tem muito da ajuda deles, que a gente agradece e vamos continuar a procurar até final do campeonato vitórias como esta", garantiu Gilberto.