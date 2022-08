Gilberto e a alusão a Roberto Carlos: «Há que comer muito arroz com feijão»

As exibições de Gilberto neste arranque de temporada estão a deixar os adeptos do Benfica satisfeitos ao ponto de já se ouvir nas bancadas, além de também correr nas redes sociais, a alcunha de Gilberto Carlos em alusão a Roberto Carlos, lateral-esquerdo que brilhou no Real Madrid e na seleção brasileira. "É uma referência muito importante para mim, que sou lateral. O Roberto Carlos foi um grande jogador e sei que tenho que comer muito arroz com feijão para chegar aos pés dele, mas procuro sempre evoluir para atingir o mais alto nível possível para conseguir ajudar o Benfica", afirmou o camisola 2 dos encarnados à ‘TNT Sports Brasil’.

A cumprir a terceira época de águia ao peito, o brasileiro mostrou-se feliz pela passagem à fase de grupos da Liga dos Campeões. "Graças a Deus conseguimos esta qualificação. A gente sabe que nunca é fácil pois todas as equipas que vão ao playoff querem muito essa vaga. Conseguimos, com muita luta. É muito importante para a minha carreira e para o meu desenvolvimento", referiu, acrescentando: "Na época passada chegámos aos ‘quartos’ da Champions. Espero continuar a evoluir para chegar o mais longe possível."

Aos 29 anos, Gilberto atravessa um bom momento e foi elogiado por Tite, selecionador do Brasil. "Fico confiante com essas palavras, mas há que trabalhar com os pés no chão e humildade para conseguir chegar o mais longe possível", frisou.