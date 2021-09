Gilberto e o golo ao Tondela: «Vai ficar para sempre na minha memória»

Gilberto foi o herói do Benfica diante do Tondela ao marcar o golo que garantiu o triunfo (2-1) das águias na 4.ª jornada da Liga Bwin. Em entrevista à ESPN Brasil, o lateral-direito admitiu que o golo, o seu segundo com a camisola do Benfica, teve um sabor especial e foi um momento que nunca irá esquecer.





"Foi um momento emocionante. O pessoal quase me sufocou nos festejos (risos). Quando dei conta já tinha a equipa inteira em cima de mim (risos). Ter os adeptos por perto, de volta ao estádio, foi muito bom. Foi a primeira oportunidade que tive de fazer um golo na frente deles. O meu primeiro golo tinha sido na Rússia, contra o Spartak, mas este vai ficar marcado para sempre na minha memória", afirmou Gilberto."Trabalhar com o míster tem sido uma aprendizagem diária. Eu observo, tento absorver tudo o que ele diz e principalmente colocar em prática esses conselhos, tanto nos treinos, como nos jogos. Acredito que evoluí bastante da última temporada para esta há muito dedo dele nisso"."Fizemos uma pé-época muito boa e estamos a pôr em prática tudo o que trabalhámos e planeámos. Conseguimos o apuramento para a Liga dos Campeões, que era um grande objetivo nosso e para mim, particularmente, era uma grande motivação. Estamos também com 100% de aproveitamento na liga. Realmente é um início muito bom, mas sabemos que ainda falta muito. Como costumamos dize, importa como se acaba e não como se começa. Vamos tentar manter essa regularidade para chegar bem ao final da época.""O míster já havia dado sinais de que queria contratar-me quando estava no Flamento e quando voltou ao Benfica acabou por trazer-me. Sou muito grato por isso, pois tinha muita vontade de voltar a jogar na Europa e num grande clube como é o Benfica. Estou muito feliz, tem sido muito bom para mim estar aqui e tenho tentado aproveitar a oportunidade da melhor forma possível, mostrando o meu futebol, com luta e dedicação. Sei que se continuar a fazer um bom trabalho muita coisa boa pode acontecer, então vou manter o foco e a dedicação. Espero continuar no Benfica por muito tempo, conquistar títulos e entrar na história do clube."