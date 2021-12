Gilberto fala de "sonho": «Entro para dar tudo quando visto a camisola do Benfica»

Gilberto foi uma das novidades no onze face à última partida do Benfica e não desiludiu. Considerado muitas vezes o mal-amado das águias, o brasileiro marcou o terceiro golo de águia ao peito e relembrou todos os sacrifícios pelos que passou até viver o sonho da Champions."Um jogo de Champions é sempre de muitos duelos físicos. As equipas entram determinadas em vencer, é o sonho de todos os jogadores e também é o meu, entro para dar tudo quando visto a camisola do Benfica e fui privilegiado por fazer um golo. Estou muito feliz", disse, à Eleven Sports.Na hora dos festejos, o lateral não quis deixar ninguém de fora. "Quis festejar e mostrar que estamos todos juntos, corri para abraçar os meus companheiros que estavam no banco e para pedir apoio dos adeptos que nos combram bastante. Só assim podemos mostrar que somos capazes de ter a confiança deles", atira."Eu vim de baixo, da zona norte do Rio de Janeiro, e chegar à Europa e fazer um golo na Champions, pelo Benfica e no Estádio da Luz… é um sonho. Não tenho palavras. Ainda estou a digerir tudo isto. O meu irmão, a minha irmã e o meu sobrinho estão presentes e já me disseram que ele quase chorou no camarote", contou ainda.