Gilberto motivado e otimista: «É uma nova era no Benfica»

Gilberto foi um dos jogadores que hoje se apresentaram no Hospital da Luz para realizar a bateria de exames médicos antes do arranque da pré-temporada.

No final, o lateral-direito brasileiro mostrou-se motivado para aquilo que diz ser "uma nova era no Benfica". "Aproveitei para passar as férias com a minha família. Estive um ano sem vê-los e sou muito próximo deles, por isso aproveitei para estar com eles, carregar baterias, limpar a mente e estar sempre bem-disposto, para arrancar com tudo nesta nova era no Benfica", começou por referir o jogador de 25 anos, aos meios do clube, perspetivando depois o arranque dos treinos marcado para segunda-feira."Vãos ser trabalhos muito duros e fortes. Nós, atletas, temos sempre de ter a preocupação de trabalhar nas férias. A pré-época vai ser forte para tudo o que nos espera lá mais à frente", vincou.





O jogador pretende retribuir o apoio dos adeptos benfiquistas: "Conquistam-me sempre que entro em campo. São diferentes e apoiam-nos independentemente do adversário. Estão sempre do nosso lado e a acreditar em nós. Temos de fazer tudo para retribuir o carinho que têm por nós."Sobre a época, insistiu que "é uma nova era no Benfica" e mostrou ambição: "Temos sempre a expectativa de lutar por tudo o que disputarmos, sempre a respeitar o adversário. Vamos estar preparados, sobretudo para o primeiro combate que vamos ter na Champions.""Já estava com saudades de voltar. Nas férias, por vezes, acabamos por pensar nisto. Foi bom reencontrar os meus colegas, espero que possamos estar juntos e lutarmos por tudo o que disputarmos", finalizou o brasileiro.