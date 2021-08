Gilberto muito saudado pelos companheiros de equipa depois do golo ao Spartak

Gilberto só esteve 25 minutos em campo, mas este período de tempo foi suficiente para marcar o segundo golo da águia e selar a vitória encarnada. Uma vez que foi o seu primeiro golo desde que chegou ao futebol europeu, o lateral foi muito saudado pelos companheiros.

O lance resultou de uma combinação com o seu compatriota, Lucas Veríssimo, que o lançou com um passe milimétrico a rasgar a defesa russa. Diante do guardião, o lateral aplicou um potente remate de pé direito, que só parou no fundo das redes.

Assim que marcou, o defesa, de 28 anos, foi logo abraçado pelos restantes colegas.