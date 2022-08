Gilberto: «Precisamos de suar muito para conseguirmos a classificação»

Gilberto voltou a marcar, abrindo o marcador na vitória (0-2) do Benfica diante do Dínamo Kiev. O lateral admitiu estar satisfeito com esta veia goleadora no arranque da temporada."Fico feliz por ter marcado mais uma vez. Teremos de suar no proximo jogo. É dar sempre 100 por cento e com certeza vamos buscar o resultado", disse o defesa à CNN Portugal.Questionado sobre a concorrência de Alexander Bah, Gilberto elogiou o colega: "É um jogador de muita qualidade mas procuro dar sempre o meu melhor, mesmo jogando 90 minutos ou não. Ele faz o mesmo. Quem ganha é o clube e os adeptos.""Já não é a primeira vez que marco na Champions, é um sonho. Sempre que marco golo a sensação é sempre a mesma, não vai mudar. Marcar pelo Benfica e na Champions deixa-me feliz. Um golo muito importante para nos ajudar no próximo jogo. Sabemos que não está nada feito. Precisamos de suar muito para nos classificar, mas estamos muito focados e, se Deus quiser, iremos conseguir. Todos os que entram em campo, todos entram para brigar por um lugar. Temos uma equipa muito forte. Tanto os que entram no onze, como os que entram depois, quem tiver um mínimo de minutos tem de dar o máximo. É o que procuro fazer. Estou confiante", acrescentou Gilberto, agora à Eleven Sports.