Gilberto: «Quase sufoquei nos festejos, até pedi para saírem de cima»

Gilberto saltou do banco e deu a vitória ao Benfica diante do Tondela (2-1), com um golo nos últimos minutos. À BTV, o lateral diz que o seu remate vitorioso foi uma "explosão de felicidade".





"Este prémio (homem do jogo) tem um significado muito importante para mim. Trabalhei muito desde a pré-época para ter estes resultados que estou a conseguir. Nada mais que muito trabalho e muito foco para conseguir este prémio individual.""Temos um grupo muito unido e isso foi muito importante, pois mostrámos isso desde o início. Todos ficam felizes quando alguém marca um golo. Hoje foi a minha vez e quase sufoquei nos festejos, até pedi para saírem de cima... Foi uma explosão de felicidade, muito importante para a nossa temporada.""O jogo foi bem difícil. Tive a oportunidade de entrar na segunda parte, contra uma equipa muito fechada. Estava difícil de entrar, mas mas conseguimos desbloquear tudo no segundo tempo, com muita luta e o mesmo espírito de Eindhoven. Também foi muito importante o apoio dos adeptos, para conseguirmos essa virada e essa vitória.