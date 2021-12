Gilberto: «Tenho-me dedicado para aproveitar as oportunidades que tenho recebido»

Gilberto vai na segunda temporada de águia ao peito e em 2021/22 tem-se destacado pelos golos, já tendo apontado quatro em 18 jogos oficiais desde o início da época. O lateral-brasileiro contratado ao Fluminense em 2020 garantiu que trabalha para conquistar a confiança do treinador."Tenho me dedicado diariamente para aproveitar as chances que tenho recebido, para crescer em todos os aspetos, e agora é manter a mesma seriedade e foco no trabalho porque ainda temos muito pela frente na temporada", referiu em declarações à assessoria de imprensa.O defesa, de 28 anos, deu conta que marcar pelas águias é sempre uma felicidade. "Marcar um golo com a camisola do Benfica é sempre gratificante, mais ainda quando acontece diante dos nossos adeptos. Já havia tido a oportunidade de viver essa emoção recentemente na Liga dos Campeões e tomara que se repita mais e mais vezes no decorrer da temporada. Fico feliz pela boa fase que estou a atravessar, é realmente um momento especial, talvez o meu melhor pelo clube até aqui", vincou Gilberto.