Gilberto: «Um ponto não é mau, é bom»

No dia em que cumpriu o seu 50.º jogo pelo Benfica, Gilberto foi titular em casa do Barcelona , numa partida na qual o conjunto da Luz empatou sem golos. Um resultado que adiou as contas do apuramento para os 'oitavos', mas que para o defesa brasileiro nem foi mau de todo."Tivemos as nossas oportunidades, assim como o adversário também as teve. Foi um jogo muito difícil. Vinhamos com o objetivo de defender e sair para o contra-ataque. O Benfica entra em campo sempre para vencer. Tivemos oportunidade para isso. Temos de manter a cabeça erguida porque é um ponto não é mau, é bom. Se conseguirmos ganhar ao Dínamo, temos hipótese de nos qualificarmos", assumiu o defesa, à ELEVEN.Questionado sobre o que faltou para haver mais ocasiões, o defesa brasileiro explicou. "Treinámos muito isso, a virada de jogo, por jogarmos com três centrais. O Barcelona pressionava muito os nossos médios. Tentei procurar o espaço nas costas do Alba. Não conseguimos mas agora é trabalhar."E agora para o Dínamo Kiev, Gilberto lançou um apelo aos fãs. "Todos os jogos eles apoiam-nos. Vão estar connosco. O que temos de fazer dentro de campo é dar tudo para sonhar com a qualificação", disse o brasileiro, que a fechar assinalou ainda a tal marca dos 50 encontros pelas águias: "É um sonho jogar no Benfica. Estou a ter a oportunidade de jogar na Luz e em Camp Nou. Só tenho a agradecer ao clube, aos adeptos e a todos os que nos apoiam."