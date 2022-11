O Benfica venceu o prémio de melhor equipa jovem do ano na gala dos Globe Soccer Awards. "Obrigado por este prémio. É a terceira vez que ganhamos. É uma grande honra para nós, para o Benfica estar aqui outra vez. Obrigado por esta grande distinção. Esta é mais uma grande geração do clube. Claro que agora é especial para nós porque foi a primeira equipa a ganhar a Liga Jovem da UEFA e também a Taça Intercontinental sub-19, mas no fim de contas, é mais uma grande geração para o clube", disse o presidente do Benfica.