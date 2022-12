'Globo' dá Rodrigo Pinho como certo no Coritiba em definitivo

O 'Globo Esporte' dá Rodrigo Pinho como certo no Coritiba em definitivo a partir de janeiro. O Botafogo, de Luís Castro, tentou o empréstimo do jogador do Benfica mas as águias davam prioridade a uma transferência em definitivo, algo que deverá agora consumar-se nos próximos dias.De acordo com a mesma fonte, o jogador, de 31 anos, vai assinar um contrato de duas temporadas e meia, sendo que o emblema orientado pelo português António Oliveira considerou Pinho um "excelente investimento", sem revelar os valores do negócio.Esta temporada, o jogador contratado pelo Benfica em 2021 somava apenas sete partidas oficiais e nenhum golo apontado.