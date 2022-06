'Goal' garante que Juventus fez contactos por Neres para ganhar jogador ao Benfica

David Neres continua a ser disputado pela Juventus, tal como Record adiantou . O portal 'Goal' documenta este sábado que o emblema italiano quer ganhar a corrida ao Benfica pelo extremo brasileiro do Shakhtar Donestk e que levou a cabo contactos com o staff do jogador com o objetivo de abrir as negociações.Ainda de acordo com a mesma fonte, as conversas entre o Benfica e David Neres estão adiantadas mas, agora, as possibilidades de a Juve conseguir o concurso do jogador, de 25 anos, são "boas".Neres trocou o Ajax pelos ucranianos em janeiro mas acabaria por nunca se chegar a estrear pela nova equipa face ao conflito no país do Leste europeu.O esquerdino formou-se no São Paulo e daí 'saltou' para o Ajax, em 2016/17.