Golo anulado protestado por Jesus e Braz

Os elementos do banco de suplentes do Benfica não esconderam a irritação mal Sergei Karasev mandou apontar pontapé de baliza para o Barcelona, já depois de Otamendi ter... festejado o golo do Benfica, ainda na primeira parte. Com indicação do assistente, o juiz considerou que, no cruzamento de Everton, a bola saiu e voltou a entrar em campo, pelo que o golo não seria válido. O que se seguiu foi um coro de protestos, começando logo por Jorge Jesus junto do 4.º árbitro. Ao técnico, juntou-se de pronto Rui Pedro Braz, diretor-geral das águias, e vários outros elementos do ‘staff’. No campo, a indignação também reinava.