«Golo de Darwin não tem defeito»

O Benfica venceu o Boavista por 3-1 em jogo da 6.ª jornada da Liga Bwin, conseguindo algo que não se via na Luz desde 1982: iniciar o campeonato com seis triunfos. Record ouviu conhecidos adeptos dos encarnados sobre a partida.





"O jogo foi agressivo de parte a parte, teve um andamento alto. O Benfica nunca pôde descansar, mesmo com dois golos de diferença, pois o Boavista apresentou muita qualidade. Darwin foi o melhor, pois o golo não tem defeito e deve-se valorizar"."Benfica jogou mais, criou mais oportunidades e dominou. Grande satisfação pelo Darwin, mas também gostei das exibições do Rafa e do Vlachodimos. Acho que o Benfica só tem um problema: muita lateralização e pouca profundidade"."O sistema de rotação da equipa está a funcionar muito bem e podemos pensar em abordar as várias provas em máxima força. O meio campo, que achava ser o problema da época passada, está muito bem. A ligação com o ataque está a resultar".