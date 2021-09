Golo de Grimaldo eleito o melhor do mês de agosto

Alex Grimaldo foi o autor do golo do mês da Liga Bwin. O tento marcado pelo lateral espanhol do Benfica, de 25 anos, na terceira jornada do campeonato, em Barcelos, frente ao Gil Vicente, foi o mais votado pelos adeptos.





Grimaldo marcou o segundo golo da vitória por 2-0 frente ao Gil Vicente num potente remate fora de área que fez levantar o estádio.O lateral recebeu um passe de Gonçalo Ramos e, numa zona descaída para a esquerda, ainda distante da área, adiantou a bola e, com potência, disparou um remate que só parou no fundo das redes da baliza do guardião gilista Kritciuk, que não teve qualquer hipótese de defesa.O golo de Grimaldo superou ainda a concorrência dos tentos marcados por Pedro Gonçalves (Sporting), Xadas (Marítimo), Joãozinho (Estoril), Sauer (Boavista) e Koffi Kouao (Vizela).