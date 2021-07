Gomes da Silva e os alegados crimes de Vieira: «Outros tiveram de assinar e estar calados»

Rui Gomes da Silva comentou na TVI a detenção de Luís Filipe Vieira e recordou que foi uma das pessoas que mais alertou para "estas situações". O antigo vice-presidente do Benfica, e ex-candidato às eleições, diz que houve quem se mantivesse calado e garante que no lugar de Vieira demitia-se.





"Durante o último ano, durante o tempo da campanha para as eleições do Benfica, defendi caminhos diferentes e alertei para estas situações.Mas não estava à espera que tivesse esta dimensão", considerou o antigo 'vice' dos encarnados."É verdade que a estrutura dos clubes portugueses é presidencialista. Mas daí até entender que a vontade de um homem só depois é sufragada e posta em prática apenas com a assinatura dele, também não é verdade. Tem de haver outras pesoas, que em função destes negócios, destas vendas de ações e destas situações todas, tiveram de pelo menos assinar, de pelo menos estar caladas", acrescentou.Rui Gomes da Silva deixou depois uma garantia: "Numa situação destas demitia-me. Punha o lugar imediatamente à disposição."