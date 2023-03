Gonçalo Guedes falha receção ao Famalicão devido a lesão

Gonçalo Guedes está fora das opções para o jogo do Benfica com o Famalicão, marcado para sexta-feira. O avançado contraiu um traumatismo no joelho esquerdo no lance do primeiro golo do Benfica em Vizela e, além de ser baixa para a receção aos minhotos, está em dúvida para a segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, diante do Club Brugge.