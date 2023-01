Gonçalo Guedes: «Foi espetacular. Estava um bocado nervoso no início...»

De regresso ao Benfica, Gonçalo Guedes conseguiu pontuar o retorno com um golo diante do Santa Clara - em cerca de meia hora em campo -, algo que deixou o internacional português visivelmente satisfeito."Foi espetacular. Estava um bocado nervoso no início por isso mesmo, mas foi muito bom, ter feito o golo também me deu confiança e o mais importante foi a grande vitória da equipa. Entrámos no jogo muito bem e estou muito contente por sacámos daqui os três pontos. É um campo sempre difícil", começou por dizer, à SportTv.Guedes destacou ainda a forma como os adeptos do Benfica o trataram. "Os adeptos são sempre uma parte muito importante para a nossa confiança, foi o que me transmitiram. Estou muito contente por isso, sabendo que já tinha estado cá e receberam-me de braços abertos outra vez, foi espetacular e estou muito feliz".A fechar, o extremo cedido pelo Wolverhampton explicou o que pode dar aos encarnados. "Sou mais um jogador para ajudar e continuar o bom momento que estamos a viver. Espero ajudar, tentar acelerar o jogo, rematar, fazer golos e assistências que foi para isso que vim. Ajuda a equipa ao máximo e aproveitar cada momento, cada segundo".