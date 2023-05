Gonçalo Guedes foi operado hoje

Gonçalo Guedes foi submetido a uma intervenção cirúrgica ao joelho esquerdo, o que o levou a falhar a receção na Câmara Municipal de Lisboa aos campeões nacionais. O extremo lesionou-se no empate com o Sporting (2-2) e falhou a última partida da temporada, com o Santa Clara.Esta segunda-feira, já depois de ter marcado presença nos festejos no sábado, o avançado foi operado, o que o vai obrigar a um período de recuperação longo.