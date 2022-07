Gonçalo Guedes fora dos planos

Gonçalo Guedes, extremo internacional português do Valencia, está fora dos planos das águias. Segundo o jornal ‘AS’, Peter Lim, presidente do clube espanhol, tenciona recuperar o valor que pagou ao PSG em 2018 pelo futebolista (40 milhões de euros), no entanto, segundo foi possível apurar, o regresso do jovem formado no Seixal não está em equação.