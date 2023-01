Gonçalo Guedes já está inscrito na Liga pelo Benfica. O nome do internaciona português consta da lista de jogadores dos encarnados no site daquele organismo, com o números 15, juntamente com os outros dois reforços, Andreas Schjelderup e Casper Tengstedt.A inscrição do avançado tinha de dar entrada na Liga até às 12 horas de hoje, para poder jogar amanhã, diante do Santa Clara. Na conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os açorianos, Roger Schmidt destacou a boa forma de Guedes, sublinhando que o jogador emprestado pelo Wolverhampton está identificado com o Benfica.