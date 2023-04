Gonçalo Guedes lamenta derrota: «Tentámos tudo desde o início»

Lançado no decurso do jogo com o Chaves, Gonçalo Guedes não conseguiu impedir o desaire do Benfica e, após o encontro, garantiu que os encarnados tentaram de tudo para desfazer o nulo.

"Entrámos neste jogo para ganhar os 3 pontos, fizemos tudo por isso, mas não conseguimos. Tivemos essa infelicidade no final que nos fez perder. Tentámos tudo desde o início. E claro que ficamos tristes por não conseguirmos ganhar, nunca queremos perder. Mas é para continuar a trabalhar, estamos em primeiro e queremos ganhar o campeonato. Isso é o mais importante", comentou, à SportTV.

Questionado sobre a contestação no final por parte dos adeptos, Guedes pediu união. "Nós só pensamos em estarmos juntos. Isso é o mais importante. Essa é a resposta que temos de dar e estarmos todos juntos até ao fim para alcançarmos os objetivos. Vamos fazer as coisas da mesma maneira, entrar para ganhar e vamos dar a volta a esta fase menos boa."