Gonçalo Guedes teve um regresso de sonho ao Benfica com um golo frente ao Santa Clara (0-3). O último que tinha marcado de águia ao peito tinha sido frente ao V. Guimarães, a 10 de janeiro de 2017, para a Taça da Liga. Se no final do encontro não escondeu um certo nervosismo , nas redes sociais o camisola sublinhou o "inexplicável"."Podem passar 6, 10 ou 20 anos, o sentimento será sempre o mesmo, inexplicável! Grande vitória equipa!", escreveu no Instagram.Ora, a publicação do internacional português foi rapidamente 'invadida' por comentários de colegas de equipa... e ex-colegas: dos simples emojis de Rúben Dias, Nelson Semedo ou Pedro Neto ao "como jogas meu Gueducho; passam os anos e continuas a jogar muito" de André Horta e "jogas muito, pá" de Grimaldo.