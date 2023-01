Gonçalo Guedes satisfeito com "acordo" entre clubes: «Queria voltar ao Benfica»

Gonçalo Guedes de regresso a casa: Foi isto que ele andou a fazer pela Europa... Gonçalo Guedes de regresso a casa: Foi isto que ele andou a fazer pela Europa...

Gonçalo Guedes não conseguiu disfarçar a alegria naquele que diz ser um "regresso a casa". Em declarações à BTV, após a oficialização do empréstimo do avançado do Wolverhampton aos encarnados até final da temporada, o internacional português explicou que voltar ao Benfica já estava no seu pensamento."É uma felicidade enorme voltar a casa, ao sítio onde me criei, estou muito feliz e espero que todos os benfiquistas também estejam; isso para mim é muito importante. Voltar a casa é sempre bom. Assim que falaram comigo da opção do Benfica fiquei logo encantado; é sempre um clube que me iria marcar e já tinha pensado que queria voltar. Fiquei muito contente e dei o aval que gostaria de vir e depois eram os clubes conseguirem terem um acordo e isso foi possível e estou muito contente", afirmou.Guedes sublinha agora que a sua ambição é "ajudar": "sou mais um para dar tudo, tentar adaptar-me o mais rápido possível".