Gonçalo Guedes vai ser operado ao joelho esquerdo, segundo informou esta sexta-feira o Benfica."O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Gonçalo Guedes tem uma lesão no joelho esquerdo, com afetação meniscal, que necessita de tratamento cirúrgico, a realizar nos próximos dias", pode ler-se em comunicado publicado no site das águias.O internacional português esteve no banco na vitória (5-1) ante o Club Brugge mas acabou por não ser utilizado. A última aparição do avançado formado no Seixal, que está emprestado ao Benfica pelo Wolverhampton até ao fim da época, foi diante do Vizela, a 25 de fevereiro.Pelas águias, Guedes soma dois golos e uma assistência em oito jogos.A ausência no domingo, frente ao Marítimo, é certa e ainda é desconhecido o tempo real de paragem para o jogador natural do concelho de Benavente.