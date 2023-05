Gonçalo Guedes: «Vou tatuar a data da fundação do Benfica»

Gonçalo Guedes destacou a enorme alegria que sente por ver o Benfica festejar o título de campeão. "É um orgulho enorme poder regressar ao clube do meu coração e ganhar mais um título mas é dar os parabéns à equipa. Agora é aproveitar, a equipa merece e trabalhou. Teve um nível muito elevado toda a época. Nos treinos e no balneário sempre fomos muito unidos e muito fortes. Passámos isso para os adeptos. Tínhamos uma qualidade muito boa e tínhamos de aproveitar. A única que o Benfica que tem de fazer era ganhar e pronto", disse.E acrescentou: "Vou tatuar a data da fundação do Benfica: 1904. É uma data muito importante que todos os benfiquistas levam no coração. Há que aproveitar o momento. Os benfiquistas e eu, como grande benfiquista, temos de aproveitar. Há que aproveitar todos os momentos que tenho e ir ao Marquês. É um sentimento único e ser campeão é inacreditável"