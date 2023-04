Gonçalo Oliveira assina contrato profissional com o Benfica

Gonçalo Oliveira, central de 16 anos, assinou esta segunda-feira contrato profissional com o Benfica, nesta que é a sua 11.ª época ao serviço das águias.O jogador, que se estreou nas seleções jovens portuguesas na presenta temporada, já participou igualmente em 26 jogos pelos sub-17 do clube, tendo contribuído com três golos.Gonçalo Oliveira começou a atuar pelos encarnados na Benfica Escola de Futebol, e começou a integrar as equipas de competição em 2012/13.