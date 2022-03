Gonçalo Ramos admite estar na "melhor forma" da carreira: «Confiança faz toda a diferença»

Em entrevista ao canal 11, Gonçalo Ramos admitiu estar a viver a melhor fase da carreira. "Diria que sim. É o momento em que estou a jogar com mais regularidade. Estou na minha melhor forma e quem me vê em campo consegue perceber isso", assegurou o avançado do Benfica, que está concentrado na Seleção Nacional sub-21.Nesse sentido, o camisola '88' sente que evoluiu muito nos últimos tempos. Peça-chave no sistema de Nélson Veríssimo, o jogador formado no Seixal acredita que o tempo de jogo foi crucial neste fator. "Cresci muito, estou mais maduro como jogador e como pessoa. Agora é agradável olhar para trás e perceber que há um crescimento em relação há um ano, dois anos ou seis meses. O volume de jogo ajuda. As coisas estão a sair bem, a confiança faz toda a diferença", frisou, antes de fazer uma análise sobre a função de ligação entre o meio-campo e o ataque que tem vindo a desempenhar em campo. "É uma função que eu gosto e que me encaixa na perfeição. Fiz muitos jogos da formação a médio."O atacante acredita ainda que a fase mais estável do Benfica tem ajudado, mas lembra que ainda há muito por onde melhorar a nível individual. "Acaba por ser o espelho. Tenho de continuar com o meu trabalho. Uma das coisas mais importantes é a capacidade de trabalhar. Falta acertar alguns aspetos técnicos que vou aprendendo com o volume de jogo e com a ajuda de treinadores e colegas", disse, reforçando a importância do trabalho diário: "Se não nos prepararmos bem, se não treinarmos bem, a probabilidade de jogarmos bem é mais baixa. O Gonçalo dos treinos é igual ao Gonçalo dos jogos."O jogador de 20 anos falou à margem da antevisão ao duelo frente à Grécia, na qualificação para o Euro sub-21, e depois de ter marcado à Islândia. Está de pé quente e vai jogar em casa, no Algarve. "Sempre que jogo aqui em costumo marcar. Dá oportunidade a mais membros da minha família de verem o jogo. É fantástico jogar aqui", disse, antes de esclarecer que é importante corrigir alguns detalhes em relação ao empate (1-1) frente aos islandeses: "É mais um jogo para ganhar. Vamos encarar da mesma forma. É ter a cabeça fria na hora de encostar. Criámos muito e era pior se nem tivéssemos criado. Atrás, é uma questão de estarmos mais concentrados e acertar os erros que cometemos."Por fim, Gonçalo Ramos falou ainda sobre a alcunha de 'feiticeiro'. "Quando a bola entra de qualquer forma podem chamar-me feiticeiro. Quando não entra já não sou assim tanto. Tinha alguma sorte nos ressaltos, a bola vinha sempre ter comigo. Na Seleção e no Benfica passaram a chamar-me isso", recordou.