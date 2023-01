Gonçalo Ramos agrada ao Manchester United

O Manchester United está no mercado em busca de um ponta-de-lança e o nome de Gonçalo Ramos consta da agenda do técnico dos ingleses. "Ten Hag aprecia Gonçalo Ramos, do Benfica, e Kudus, do Ajax. Ambos são mais fáceis de contratar do que Harry Kane ou Victor Oshimen, os quais interessam ao United mas que seriam mais caros", afirma Wout Weghorst, editor da seção dedicada aos red devils no jornal ‘Manchester Evening News’, numa charla alargada com adeptos do Manchester United. Titular indiscutível para Roger Schmidt, o internacional português valorizou-se no Mundial e as águias apontam aos 120 M€ da cláusula.