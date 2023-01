Gonçalo Ramos: «Andámos sempre atrás do resultado, mas conseguimos responder bem»

Gonçalo Ramos, autor dos dois golos do Benfica nocontra o Sporting, destacou a força mental da equipa encarnada, que esteve duas vezes em desvantagem frente aos leões."Andámos sempre atrás do resultado, mas conseguimos responder bem, tivemos as nossas oportunidades, depois tivemos outras mais tarde para vencer o jogo. Foi um grande jogo", analisou na 'flash interview' na BTV. "O meu objetivo é concretizar as jogadas que a equipa cria, que os meus colegas criam, e foram duas grandes jogadas. Fizemos mais jogadas para golo, mas infelizmente não conseguimos marcar mais", lamentou o avançado português.De resto, Gonçalo Ramos agradeceu o apoio dos adeptos no Estádio da Luz. "Foi um grande ambiente. É sempre uma alavanca importante para nós poder sentir um grande apoio dos adeptos", concluiu.