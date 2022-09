Gonçalo Ramos: «As ideias que o míster me pede favorecem não só o meu jogo mas o de todos»

Gonçalo Ramos tem sido um dos destaques do Benfica na nova temporada. À UEFA, o avançado português formado no Seixal começou por falar nas características que pedem ao ponta-de-lança na atualidade, que foram mudando nos últimos anos.

"Acho que cada vez pede-se mais ao ponta-de-lança e é cada vez mais importante que o ponta-de-lança seja mais completo. Muitas pessoas acham que como é ponta-de-lança só está ali para fazer golos e o resto não é importante. Acho que ao longo destes últimos anos, essa imagem está a desaparecer um bocadinho e é cada vez mais importante que o ponta-de-lança esteja mais dentro do jogo e contribua mais para a equipa, a ligar o jogo e a pressionar. Muitas vezes acaba por ficar noutra posição e pede-se outro tipo de tarefa", sublinhou o jovem dianteiro das águias.

Referências de jogadores que o ajudaram a evoluir?

"O Cristiano Ronaldo. Mesmo não sendo uma referência de origem é uma referência para qualquer jogador que jogue na frente. Também o Lewandowski é referência e do Ibrahimovic sou muito fã. Todos os meus colegas de equipa com quem joguei e ainda jogo temos sempre alguma coisa a aprender. Todos os dias aprendo e tenho quase a certeza que aprenderam comigo. Não somos jogadores iguais, cada um tem as suas características. Tentamos sempre ajudar-nos, estamos sempre atentos aos movimentos, aos timings. Depois de tanto tempo juntos, começamos a melhorar e a limar algumas arestas."

Noção de espaço

"Nem sempre um ponta-de-lança tem o espaço que gostaria. Às vezes apanhamos blocos mais baixos e defesas que nos marcam melhor. Temos de estar sempre vivos e atentos para saber gerir bem e aproveitar ao máximo um metro ou um passo, que fazem a diferença para marcar um golo, para ganhar um jogo ou para ganhar um título."

Atitude

"Não é só na posição, é em termos gerais. Um jogador sem atitude e convicção do que faz dentro de campo, está mais longe do topo."

Oportunidades e eficácia

"Por vezes, o ponta-de-lança não tem duas, quanto mais quatro ou cinco oportunidades. É muito importante ser eficaz logo na primeira porque não se sabe se durante o jogo vamos ter mais alguma."

Mentalidade para chegar ao topo

"Está tudo relacionado, principalmente com a atitude. Não tem a ver só com os pontas-de-lança. A mentalidade é o que guia isto tudo. Sem uma boa mentalidade não vai haver atitude."

Trabalho para melhorar aspetos do jogo

"Tento aproveitar ao máximo os treinos, os treinadores também me ajudam. Vejo sempre os meus jogos e o que fiz menos bem. De jogo para jogo, tento ir melhorando o que fiz menos bem sem deixar e ignorar o que já estou a fazer bem. Não posso tentar ganhar umas coisas e tentar perder noutro lado. Aproveito também os meus colegas. Estamos sempre a ajudar-nos."

Trabalho com Schmidt e a função atual

"Foi muito bom. O sistema é favorável para mim. As ideias que o míster me pede favorece não só o meu jogo mas o de todos. O míster também falou comigo para me orientar bem sobre o que queria e o que ele via num ponta-de-lança que joga no modelo dele. As coisas estão a correr bem, pelos vistos."

Ambições na Champions?

"A nossa ambição é sempre querer ganhar todos os jogos. Somos o Benfica. Estamos focados em passar a fase de grupos. Só depois disso é que vamos olhar mais para cima. Não estamos a fazer contas de chegar à final ou meia-final. Se não passarmos a fase de grupos, nada disso pode acontecer. Estamos agora focados em passar."

Tem meta de golos?

"Não. Não há metas pessoais. O importante é ajudar a equipa e chegar o mais longe possível."