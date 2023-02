Gonçalo Ramos: «Club Brugge é uma equipa perigosa e tudo pode acontecer na Luz»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Apesar do triunfo por 2-0 deixar o Benfica em boa posição rumo aos quartos de final da Liga dos Campeões, Gonçalo Ramos alertou para as qualidades que o Club Brugge poderá criar na deslocação ao Estádio da Luz no duelo da segunda mão dos oitavos de final.





"É sempre bom começar a fase a eliminar com uma vitória, ainda por cima fora de casa. Mas ainda não está fechado, foi um bom primeiro passo. Mas é uma equipa perigosa e tudo pode acontecer na Luz", começou por dizer o avançado benfiquista, em declarações à ELEVEN.

Regresso à titularidade

"Sim, senti-me bem, o jogo correu bem e estou preparado."

Massa adepta

"É sempre especial. Os nossos adeptos não nos deixam mal em nenhum lugar, nenhum país e é sempre bom contar com o apoio deles."

Veia goleadora no futuro

"Espero que sim mas o mais importante é a equipa ganhar, que foi o que aconteceu hoje", concluiu.