Gonçalo Ramos: «Contra tudo e contra todos!»

Contra tudo e contra todos! Vamos BENFICA ?? pic.twitter.com/Q8H3wGiovZ — Gonçalo Ramos (@Goncalo88Ramos) September 2, 2022

Gonçalo Ramos foi expulso com um duplo amarelo já nos descontos do Benfica-Vizela. O avançado português não se conformou, em especial, com a segunda cartolina mostrado pelo árbitro Fábio Veríssimo.Nas redes sociais, o avançado português das águias exultou com o triunfo nas redes sociais com uma mensagem clara à arbitragem da partida da quinta jornada da Liga Bwin. "Contra tudo e contra todos! Vamos Benfica", vincou o jogador formado no Seixal.Com este vermelho, Ramos irá falhar a deslocação do Benfica a Famalicão, na sexta ronda do campeonato.