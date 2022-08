Gonçalo Ramos de fora do último treino antes do jogo com o Dínamo Kiev

Gonçalo Ramos limitou-se a fazer ginásio e falhou o último treino antes do encontro com o Dínamo Kiev, agendada para quarta-feira, em Lodz, na Polónia. O avançado integrou a comitiva benfiquista que viajou para solo polaco, mas resta a dúvida se poderá ser opção amanhã, diante do conjunto ucraniano.De referir que o avançado foi sempre titular nos quatro jogos que as águias disputaram no início desta época e tem sido uma das figuras da equipa, tendo já apontado quatro golos.