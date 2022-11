Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Gonçalo Ramos deve ir a jogo frente ao Estoril O avançado, de 21 anos, saiu a coxear da partida com os israelitas, mas treinou ontem com a equipa no Seixal





• Foto: Luís Manuel Neves