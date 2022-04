Gonçalo Ramos e a "missão difícil" frente ao Liverpool: «Podemos eliminar qualquer equipa»

O Benfica tem pela frente a "difícil missão" de defrontar o Liverpool nos 'quartos' da Liga dos Campeões, mas para Gonçalo Ramos, avançado das águias, a eliminatória está ao alcance do clube da Luz."[Liverpool] É uma das melhores equipas do Mundo. Não há muito a dizer sobre eles, mas estamos aqui e isso significa que podemos eliminar qualquer equipa", explicou ao site da UEFA, antes de abordar as comparações com Thomas Müller."Penso que tenho algumas semelhanças com ele e é também um exemplo para mim. É uma posição [ajudar a fechar o meio-campo] em que me sinto confortável no jogo. Sempre joguei nessa posição. Gosto de estar envolvido e participar no jogo, acho que isso traz o melhor de mim, que é a minha competitividade, vontade de trabalhar para ajudar os meus colegas e a minha inteligência quando se trata de posicionamento e organização da equipa", rematou.