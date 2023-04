Gonçalo Ramos e a renovação: «A minha vontade é continuar no Benfica»

Gonçalo Ramos faz esta segunda-feira a antevisão ao jogo com o Inter, partida da 1.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões agendada para amanhã na Luz (20 horas)."Qualquer jogo nesta fase da época e desta competição ia ser especial. Temos uma oportunidade de fazer um grande jogo contra uma boa equipa e vamos dar o nosso melhor"."O espírito da equipa está como sempre esteve. Quando ganhamos não ficamos a festejar uma semana e quando perdemos não nos ficamos a lamentar. Temos jogos de três em três dias e não há tempo para desperdiçar novas oportunidades"."A minha vontade é estar no Benfica e continuar no Benfica. Em relação à renovação não há muito a dizer, amanhã há um jogo que realmente importa e é aí que está a cabeça"."Não, até porque eu já estou em risco há alguns jogos, se não me engano. Se eles são mais agressivos, se calhar eles é que vão levar os cartões amarelos e não eu", concluiu.Pouco antes, Gonçalo Ramos falou ainda à BTV:"A abordagem vai ser igual a sempre. Entramos sempre para ganhar, ainda mais numa eliminatória. Já as jogámos antes da fase de grupos e contra o Brugge. Queremos ganhar cá e em Itália"."É sempre bom ter o nosso estádio cheio e sentir o apoio dos nossos adeptos", terminou.