Gonçalo Ramos foi a figura da partida ao marcar o golo solitário da Benfica diante do Casa Pia , numa partida em que o avançado salientou uma diferença para os encontros anteriores."Dentro da área, o meu trabalho é acreditar sempre em todas as jogadas. Esperei pela minha oportundiade e consegui concretizar. Mas este foi o jogo mais difícil. Não marcámos como costumamos marcar. Tivemos oportunidades para marcar mais, mas não concretizámos. Valeu pela vitoria, que é o mais importante", vincou à Sport TV, antes de ter abordado o futuro e o facto de ser bastante cobiçado lá fora: "Estou no Benfica, estou bem, estamos a jogar bem. O que importa para mim é o Benfica".No final, o jogador, que já após o golo havia apontado para o nome de Chalana na camisola que envergava, assinalou que a vitória era dedicada ao antigo jogador.