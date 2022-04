Gonçalo Ramos: «É fantástico marcar na Champions, mas ninguém está satisfeito»

Gonçalo Ramos estreou-se esta noite a marcar na Liga dos Campeões, ao fazer o primeiro golo do Benfica diante do Liverpool , mas no final da partida acabou por assumir que, apesar do feito alcançado do ponto de vista individual, a eliminatória não deixa ninguém satisfeito."É fantástico estrear-me a marcar na Champions, mas ninguém está satisfeito. Acabámos eliminados, mas quero realçar o percurso que fizemos. Fomos eliminados por um grande candidato", comentou o avançado, à ELEVEN.Questionado sobre as diferenças que se observam no Benfica no plano interno para o europeu, Ramos garante que nada muda. "Não há explicação. Não há diferença para o Benfica da Champions e o das competições nacionais. Somos o mesmo Benfica. Damos sempre o nosso melhor. Vamos continuar a lutar por este Benfica e com orgulho".Voltando ao golo, o avançado assume que é "especial marcar" na Champions, mas deixa claro que o "mais importante é o desempenho da equipa". E isso, assegura, mostra que "o verdadeiro Benfica existe."A fechar, Gonçalo Ramos explicou um momento no qual se sentiu menos bem. "Foi apenas um comprimido que me caiu mal. Mas já passou", concluiu, antes de revelar que vai levar a camisola de Salah consigo para Lisboa.