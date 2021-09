Gonçalo Ramos e Ferro elegem as promessas do Seixal que não chegaram onde se previa

Ferro e Gonçalo Ramos foram entrevistados na BTV e foram questionados sobre quais os jogadores da sua geração que pareciam ter o mundo a seus pés, mas que nunca cumpriram aquilo que se perspetivava para a carreira. O central elege Fábio Novo, avançado que nesta altura, representa o Ovarense nas distritais da AF Aveiro.





"Fomos campeões nacionais e, na altura, não se falava do Rúben Dias, do Ferro, do Diogo Gonçalves, não tinham tanto protagonismo que davam ao Fábio Novo. Depois, por uma razão ou outra, começou a cair. Joga na distrital, seguiu outro rumo, mas na minha altura só falavam dele", explicou o jogador benfiquista.Gonçalo Ramos também chegou à equipa principal, ao contrário de um antigo companheiro da formação das águias, que muitos acreditavam que lá iria chegar. "Na minha altura, o craque era o Iuri Tavares. Só se falva dele. Na verdade, o Iuri pegava na bola, fintava toda a gente e fazia golo ou assistia um companheiro. Por várias razões, nomeadamente lesões, não se afirmou. Ainda está no V. Guimarães", sintetizou o jovem avançado, que confessa não esperar chegar à primeira equipa tão cedo: "Acabou por ser quando não estava à espera. Na época que comecei com sete golos na equipa B, era a época de me afirmar na equipa B, mas comecei tão bem e permitiu-me dar logo o salto".