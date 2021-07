Gonçalo Ramos e Henrique Araújo na montra para vender

Gonçalo Ramos, de 20 anos, e Henrique Araújo, de 19, são dois avançados da formação do Benfica que podem permitir à SAD encaixe financeiro avultado, ajudando a manter as contas positivas.





Apontando aos 70 M€ em vendas até final do mês, Luís Filipe Vieira mandatou Jorge Mendes para tratar do negócio, ainda que apenas Araújo seja agenciado pelo super-empresário. O representante de Gonçalo Ramos é Mohamed Afzal, e daí que haja mais possibilidades de o primeiro ser transferido.Vinculados até 2024 (Araújo) e 2025 (Ramos), os jogadores têm sido alvos de abordagens de clubes ingleses, agradando a Bruno Lage, treinador do Wolverhampton.