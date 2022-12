Gonçalo Ramos e o 1.º lugar do grupo na Champions: «Schmidt era a única pessoa que sabia o critério»

Gonçalo Ramos recordou, à plataforma BPlay, a jornada do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, que culminou com a qualificação para os oitavos de final da competição no 1.º lugar do Grupo H, que contava ainda com Paris SG, Juventus e Maccabi Haifa.





"Ninguém sentia a responsabilidade de 'ter de resolver isto'. Estávamos todos unidos só para ganhar os jogos. Ninguém precisava de ser o protagonista. No primeiro jogo acabei por ser eu, depois foi outro. O que importante é que avançámos", começou por contar o internacional português, que se encontra no Qatar ao serviço da Seleção Nacional, recordando que Roger Schmidt foi quem anunciou que as águias passavam em 1.º lugar do grupo fruto do número de golos fora de portas. "Quando o nosso jogo acabou nem tinha acabado o jogo do Paris Saint-Germain com a Juventus. Só passado uns minutos é que o míster nos disse, pelos vistos era a única pessoa que sabia o critério como deve ser. Foi mais uma festa."Gonçalo Ramos não escondeu a importância que teve para as águias garantir a liderança de um grupo com PSG e Juventus. "Passar em 1º, com um grupo com o PSG e Juventus, com o Maccabi que também era uma equipa muito forte apesar de não ter o nome que os outros dois têm. Foi muito importante e é mais um motivo para festejar", atirou, assumindo que a identidade da equipa acabou por ser chave para o sucesso: "Acho que o principal segredo para estes jogos é sermos nós mesmos, mantermos a nossa identidade e não olharmos para ninguém como se fosse um bicho papão ou um adversário impossível. Esse é que foi o nosso segredo para o sucesso na Liga dos Campeões."