Gonçalo Ramos é o Avançado do Mês da Liga Portugal bwin

Gonçalo Ramos foi eleito o Avançado do Mês na Liga Bwin. Na votação relativa a março, o jogador do Benfica somou 42,74% dos votos dos treinadores da competição, deixando para trás Rafael Mujica, do Arouca (18,8%) e Iuri Medeiros, do Sp Braga, (11,11%).O jogador, de 21 anos, esteve em destaque nos jogos das águias tendo bisado frente a Famalicão e marcado frente a V. Guimarães.