Gonçalo Ramos e o penálti de João Mário: «Disse-lhe que ia marcar e íamos festejar juntos»

Árbitro consultou imagens e assinalou penálti sobre Rafa neste lance: Bracali defendeu remate de João Mário

Gonçalo Ramos, autor do segundo golo do Benfica na vitória (3-1) sobre o Boavista e eleito o melhor em campo, revelou que prometeu a João Mário – o camisola 20 falhou um penálti ao minuto 72 – que ia marcar um golo e dedicá-lo ao médio."Quando ele falhou o penálti, disse-lhe que ia marcar um golo e íamos festejar todos juntos. E cumpri a promessa", frisou o avançado de 21 anos em declarações aos microfones da BTV, ele que foi o primeiro a levantar João Mário durante os festejos desse golo.De resto, o melhor marcador da Liga Bwin, com 13 golos, garante que os encarnados já pensam no próximo jogo. "É sempre importante garantir os três pontos, foi um momento de inspiração, deu certo, correu bem, já estamos a pensar no próximo jogo", concluiu.