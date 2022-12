Gonçalo Ramos e o sucesso de Roger Schmidt: «Tenta ter uma relação de amizade connosco»

Gonçalo Ramos elogia Roger Schmidt, o treinador alemão que se estreia nas águias em 2022/23 e vai mostrando trabalho. O avançado português explicou o sucesso do ex-PSV à frente do emblema da Luz."É muito bom, é um dos melhores treinadores com quem já trabalhei. Antes de chegar cá vinha na expectativa por ser um treinador novo e uma equipa técnica nova. Todos os treinadores são fantásticos. Ajudam muito. Tenho crescido muito como jogador e como pessoa. Eles ajudam toda a gente. Isso reflecte-se nos resultados e no comportamento de toda a equipa", começou por dizer em declarações à plataforma BPlay."Mais do que o bom conhecimento do míster que tem de dentro do campo, do facto de nos fazer jogar bem, é a forma como lida connosco. Para além da relação de treinador, tenta ter uma relação de amizade connosco, com todos os jogadores. Estando mais próximo dos jogadores é mais fácil que tudo corra bem", acrescentou.O avançado internacional português formado no Seixal falou também do "inferno da Luz"."Seja em casa ou fora, temos sempre muitos adeptos. Parece que estamos sempre a jogar em casa. O apoio faz toda a diferença. Os adeptos sabem disso. Começar com o apoio dos adeptos parece que somos obrigados a estar a ganhar logo nos cinco primeiros minutos ou 10. Parece que estamos a jogar com mais jogadores. A Luz é a nossa casa. É um ambiente fantástico. Quem entra ali já sabe que vai ter de levar com o inferno da Luz. No Inferno da Luz estamos em casa e não nos atrapalha. É uma pressão boa", explicou Ramos.